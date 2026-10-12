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Кубань села на антидепрессанты! Цифры, от которых становится не по себе

Кубань села на антидепрессанты! Цифры, от которых становится не по себе

В Краснодарском крае зафиксирован резкий скачок спроса на препараты для лечения депрессивных расстройств.

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