CNN: Вэнс и министр обороны Саудовской Аравии обсудили Иран

Ситуация вокруг Ирана обсуждалась в ходе переговоров вице-президента США Джей Ди Вэнса и министра обороны Саудовской Аравии Халеда бен Сальмана Аль Сауда, которые провели встречу в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.