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Аргументы и Факты

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CNN: Вэнс и министр обороны Саудовской Аравии обсудили Иран

CNN: Вэнс и министр обороны Саудовской Аравии обсудили Иран

Ситуация вокруг Ирана обсуждалась в ходе переговоров вице-президента США Джей Ди Вэнса и министра обороны Саудовской Аравии Халеда бен Сальмана Аль Сауда, которые провели встречу в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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