В Швеции озаботились ростом числа проституток обоих полов из Украины

В Швеции выросло число проституток обоих полов из Украины. Об этом пишет Dagens Nyheter. По информации издания, это связано с тем, что многие беженцы начинают торговать собой, не имея достаточной социальной поддержки со стороны властей.
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