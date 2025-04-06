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В Швеции озаботились ростом числа проституток обоих полов из Украины

В Швеции выросло число проституток обоих полов из Украины. Об этом пишет Dagens Nyheter. По информации издания, это связано с тем, что многие беженцы начинают торговать собой, не имея достаточной социальной поддержки со стороны властей.

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