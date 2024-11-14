«Царьград»: ВСУ оставили в Курской области «биологическую бомбу»

MB

Marina Bubon

Они что, все без документов были? Понятно, что это неблагодарная вонючая работа… но для того, чтобы показать всю низость и беспринципность Киевского режима по отношению даже к своим согражданам, такая работа должна быть проведена. Земля стекловатой- одно, правда -совсем другое.