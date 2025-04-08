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Михаил Ефремов сможет выступать для осуждённых после условного освобождения

Михаил Ефремов сможет выступать для осуждённых после условного освобождения

Заслуженный юрист Иван Соловьёв рассказал, что Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения из ИК-4 сможет посещать колонию с культурными выступлениями и отправлять посылки.

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