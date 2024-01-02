Наприседали — 13 фото девушек до и после того, как они начали заниматься спортом

Спорт положительно влияет не только на здоровье и самочувствие человека, но и на его самооценку и настроение в целом! Ведь когда его фигура совершенствуется, а лишние килограммы исчезают, он перестает комплексовать, наслаждается отражением в зеркале и радуется жизни.