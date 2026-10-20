В конкурсе приняли участие 80 000 заявок со всей страны, из них 400 финалистов из 67 регионов. Калужский педагог Алексей Николаев признан лучшим в номинации «Наставник на службе».
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