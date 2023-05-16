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Подмосковная семья не желает выселяться из заброшенной пятиэтажки

Подмосковная семья не желает выселяться из заброшенной пятиэтажки

Условие, которое выдвинула семья по переселению, пока не выполнено.Подмосковная семья из военного городка в Одинцове не желает выселяться из заброшенной пятиэтажки, так как пока никто не выполнил ее условий по переселению, сообщает тг-канал BAZA.

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