Предложения отдельных украинских командиров об уничтожении пусковых установок на российской территории из западных ракет большой дальности несут с собой риск использования ядерного оружия Россией, предупредил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вчера в новостях Радио России дали короткую выдержку из выступления Д.А. Медведева - За время СВО мы использовали практически все начинки для ракет/боеприпасов, кроме ядерных... пока...
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22 час.
В
Валерий
Д.А. воздержался от комментариев по поводу "оружейной заначки". Так что, нашим "друзьям" следуетсто крат подумать, чем ввязываться в очереднуб авантюру.
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21 час.
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