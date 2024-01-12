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СССР-Россия

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Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия

Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия

Предложения отдельных украинских командиров об уничтожении пусковых установок на российской территории из западных ракет большой дальности несут с собой риск использования ядерного оружия Россией, предупредил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вчера в новостях Радио России дали короткую выдержку из выступления Д.А. Медведева - За время СВО мы использовали практически все начинки для ракет/боеприпасов, кроме ядерных... пока...
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22 час.
В
Валерий
Д.А. воздержался от комментариев по поводу &quot;оружейной заначки&quot;. Так что, нашим &quot;друзьям&quot; следуетсто крат подумать, чем ввязываться в очереднуб авантюру.
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21 час.

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