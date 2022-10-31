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США ожидает неприятный сюрприз на Украине

США ожидает неприятный сюрприз на Украине

Определенно, что-то вот-вот должно измениться на Украине. Заявление тридцати конгрессменов от Демократической партии о необходимости дипломатического урегулирования, чтобы положить конец войне на Украине, является из ряда вон выходящим событием.

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