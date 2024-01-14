КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила береговая охрана Японии.Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями.
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