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  • Сергей Васильевич
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В подполье сообщили об ударе по базе "Правого сектора"*

В подполье сообщили об ударе по базе "Правого сектора"*

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по тренировочному полигону "Правого сектора"* в Житомирской области.

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