Чемпион мира из Приморья Schoolboy покинул шоу «Титаны»

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля, ФедералПресс. В воскресенье на телеканале ТНТ вышел четвертый выпуск проекта «Титаны», где выбранные искусственным интеллектом атлеты соревнуются за звание «титана» и главный приз в 10 миллионов рублей.