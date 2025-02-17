Чемпион мира из Приморья Schoolboy покинул шоу «Титаны»

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля, ФедералПресс. В воскресенье на телеканале ТНТ вышел четвертый выпуск проекта «Титаны», где выбранные искусственным интеллектом атлеты соревнуются за звание «титана» и главный приз в 10 миллионов рублей.
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