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Амурчанин ответил перед судом за убийство собаки

Амурчанин ответил перед судом за убийство собаки

Прокуратура Амурской области добилась наказания жестокосердного жителя Мазановского района. Как пояснили в ведомстве, 42-летний мужчина, находившийся в изрядном подпитии, озлобился на соседскую собаку, которая бегала и лаяла около его жилища.

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