Число жалоб на работу Telegram в России превысило 5,5 тысяч

РИАМО - 24 янв. В России число жалоб на работу мессенджера Telegram в среду превысило 5,5 тысяч. Больше всего сбоев зафиксировали в Новосибирской области, Хабаровском крае, Москве и Санкт-Петербурге, сообщает газета «Известия».