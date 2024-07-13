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Калужские новости

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В Калужской области открыли новый мемориал

В Калужской области открыли новый мемориал

На популярном интернет-портале «Бренды России. Калуга» опубликовали материал об истории села Богдановы Колодези, расположенного в Сухиничском районе, где накануне состоялось торжественное открытие стелы «Рубеж воинской доблести»На популярном интернет-портале «Бренды России.

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