В Калужской области открыли новый мемориал

На популярном интернет-портале «Бренды России. Калуга» опубликовали материал об истории села Богдановы Колодези, расположенного в Сухиничском районе, где накануне состоялось торжественное открытие стелы «Рубеж воинской доблести»На популярном интернет-портале «Бренды России.
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