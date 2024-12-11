На фото просто друзья или влюбленная пара? Фотопроект о поцелуе от Бена Ламберти

Однажды фотограф Бен Ламберти (Ben Lamberty) сделал спонтанное фото целующейся пары, и ему это так понравилось, что в итоге появилась целая серия страстных фотографий, которую позже опубликовал немецкий журнал Zeit Magazin.
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