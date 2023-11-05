В Генштабе ВСУ анонсировали масштабные атаки дронов на регионы России зимой

Начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Баранов заявил изданию Independent, что Украина собирается организовать масштабную зимнюю атаку на регионы России с помощью дронов.
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