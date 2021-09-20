Курица подорожает/Мигранты – наше спасение, работать некому

Любопытно, однакоБизнес и финансыКурица подорожает/Мигранты – наше спасение, работать некому автор - NDATRA Недавно я писала про то, что в России некому собирать урожай, а тут еще и с курицей проблемы, как оказалось.Вернуться к статье1911НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий МолчановЭто не финские куры. это эстонские.Александр ПетровМигранты азиаты вредны и опасны для России!абрам вербинмутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милицииРегина ТолстоброваВойны нет вроде, а цены на все растут. При Сталине такого, как при это м не было. Только дешевело. Умею т только хапуги цены подни мать, да уродов всяких в страну завозить.Игорь КузнецовЕсли приравнять оплату труда мигранта, который работает строго по договору и с его "белой" з/п работодатель платит все налоги к найму по договору местного жителя, тогда таких "воплей" не будет.VBvladimir bedarevПтицефермы не строят там, где нет рабочей силы.- Это надуманная проблема.ММосквичКуры подорожали бы, да и не только они, в любом случае с мигрантами или без них. Дело в общем уровне реальной инфляции, в подорожании кормов и разного рода добавок в них, которые, кстати, в основном импортируются.ИИринаХваленая "рыночная экономика " врагов коммунистов -это когда 30 лет всё дорожает для народа ,а враги коммунистов обогащаются за счет народа .Владислав ВладиславДавно не читал такой ахинеи как эта статья. Все в кучу.VOVladimir OrekhovКомментируемый фрагмент: Всем хорошо с мигрантами! Приехали – живут, работают. «Привозить – отвозить» не надо, платить можно по минимуму. Коммент: Увы. С мигрантами далеко не «всё хорошо». К сожалению вместе с трудовыми руками они еще привозят свое дерьмо и русофобию. Ничего хорошего от этого не будет и уже все это есть (см. примеры поведения мигрантов в Гейропе), если не вести строгий контроль жизни мигрантов в России. Например, на основе современных технологий (вживляемые чипы, несъёмные «маячки» и т.п.). тогда в любое время будет известно, где был, что делал, кто участвовал в драке/пьянке/изнасиловании/воровстве/тер_актах, диверсиях и прочих противоправных действиях.ВШВладимир ШевченкоМоё кредо: АПК + ВПК = Великая Россия ! Продовольственная безопасность - прежде всего! Задумаемся ли мы когда нибудь,что КРЕСТЬЯНСТВО надо спасать и лелеять? Иначе нас заставят есть(употреблять) искусственную пищу,основанную на химии. Почему мы считаем,что с/х продукты должны быть дешёвые,а раскатываться хотим на "миллионниках". Сельхозпродукты(настоящие) - удовольствие дорогое и людей,кто работает на полях,фермах ,теплицах,ценить нужно и очень-очень дорого !!!Татьяна БраунА может дело не в "зомбоящике", гадких жадинах-фермерах, да и не в мигрантах..... Может дело в том, что выросло поколение потребителей, переставших понимать, что с неба ничего не сваливается? Тех самых, из поколения 90-х. Долго по всяким зомбоящикам показывали, как просто стать богатым и счастливым: стань крутым по "щучьему велению", выйди замуж за богатенького- и не надо будет ни кур выращивать, ни корову доить, ни землю пахать, ни за станком стоять. Блага прямо с неба свалятся.=== И кура для таких хороша на столе. Копаться на ферме-ФУ! Это так некруто, так вредно для наманикюренных пальчиков!=== Может надо воспитывать детей не белоручками, умеющими только тыкать кнопки гаджетов? А то сейчас даже предложение поработать, например, на сборе картошки, воспринимается некоторыми родителями чуть ли не как каторжная работа в каменоломне. === Может отсюда проблему рассматривать?Дмитрий ДемочкинИ как раз любимое правительство запретило на даче держать курочек. Ублюдки и упыри!Юрий DedА я бы посоветовал этой тупой курице нашкрябавший этот опус для начала поинтересоваться по какой цене у того же фермера закупают его продукцию . Каков расход на выращивание а потом сидеть спокойно себе в своём высотном шквошнике и не совать нос в темы где баран бараном .Alex НемоТо есть вы подтверждаете что рост цен это вина торговых монополий типа пятерочки и т.д.?Юрий DedНакрутка до 300% . Работал на доставке .В курсе цен на получение и на полках .Alex НемоНу и каков выход из такой патовой ситуевины?Юрий DedА первый шаг уже сделан . Принятие на референдуме новых законов дало возможность отменить закон о = раздельном землепользовании и ресурсами = и вот в июне правительство предложили хозяйвам пятёрочек ошанов океям и прочим торговым монстрам ( все владельцы граждане других государств ) до Нового года пройти регистрацию в РФ и исполнять законы нашего государства и налоги платить у нас а не у них как это было ранее . А это значит чтио и контроль за их работой можно исполнять в полной мере . Очень многие не довольны таки решением но закон принят - выполняй или ДОСВИДАНЬЕ .Alex НемоСогласно тем же законам государство не имеет право вмешиваться или контролировать процессы ценообразования. Тут уж начинается добро пожаловать в Россию. Вроде как бы государство пытается помочь людям, а законом ему это делать запрещено...Комментировать
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