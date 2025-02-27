Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с СНГ о свободной торговле услугами

Алматы, 26 февраля /Синьхуа/ -- Нижняя палата парламента Казахстана на пленарном заседании в среду приняла закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций".
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