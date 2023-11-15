11 ноября в рамках Дня пропаганды здорового образа жизни в ГУО ´Средняя школа №20 г. Бобруйска´ для учащихся IX-х классов была проведена информационная беседа ´Электронная сигарета: невинное развлечение?´.
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