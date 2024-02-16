Стало известно о кибератаке США на иранский шпионский корабль

США провели кибератаку против принадлежащего Ирану военного морского судна, которое собирало разведданные о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе и, предположительно, направляло их хуситам в Йемене.
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