Где в Петербурге ограничат движение транспорта с 16 сентября 2026

Как сообщили 14 сентября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Красносельском районе с 16 сентября по 14 октября будет затруднено движение транспорта по улице Маршала Казакова от улицы Доблести до проспекта Кузнецова.
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