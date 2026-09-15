Издательству tinyBuild стукнуло 15 лет, в честь чего компания провела презентацию tinyBuild Connect 2026, где показала новые проекты, анонсировала даты релиза ещё не вышедших тайтлов и представила обновления для уже релизнувшихся игр.
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