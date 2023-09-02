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«Куньлунь» подписал канадского защитника Оттенбрайта. У него 179 игр в АХЛ и 169 минут штрафа

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на год. В минувшем сезоне Оттенбрайт провел 57 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Айову», набрав 12 (4+8) очков при полезности «+13» и 59 минутах штрафа.

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