Ереван подаст иск против Баку по восстановлению права карабахцев на собственность

Пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян заявил, что Ереван готовится подать межгосударственный иск против Баку по вопросу восстановления права карабахцев на собственность.
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