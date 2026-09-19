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Новости Брянска

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В Брянской области подвели промежуточные итоги голосования: нарушений не выявлено

В Брянской области подвели промежуточные итоги голосования: нарушений не выявлено

Серьезных инцидентов на участках Брянской области с начала досрочного голосования не зафиксировано, мониторинг ведется круглосуточно, нарушений нет, подтверждают и в аппарате омбудсмена.

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