Треть Россиян никогда не получит свою пенсию. До пенсионного возраста надо еще постараться дожить

Ожидаемая продолжительность жизни перешагнула планку в 73 года. Но не многие понимают, что это касается новорожденных граждан, а к пенсионерам и к тем, кто уже приближается к пенсионному возрасту, этот показатель никакого отношения не имеет.
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