Взрыв автомобиля руководителя учебной бригады ВСУ в Краматорске

В последние дни на территории Украины произошел ряд инцидентов, связанных с военными действиями. Так, в городе Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР) произошел взрыв автомобиля, в котором находился руководитель боевой подготовки одной из бригад Вооруженных Сил Украины (ВСУ).