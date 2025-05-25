Сохранить равновесие: 4 самых опасных дня в июне 2025 года Алёна ЮрьеваИюнь — месяц новых планов, надежд и активности, но даже в это солнечное время года бывают дни, когда Вселенная предупреждает: «осторожно!».
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