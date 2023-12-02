Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ларов пристыдил немецкую журналистку за искажение своих слов

Ларов пристыдил немецкую журналистку за искажение своих слов

Глава российского МИД Сергей Лавров пристыдил немецкую журналистку на пресс-конференции в Скопье по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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