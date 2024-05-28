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Русская весна

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Молдавия накапливает военную технику у Приднестровья, заявили в ПМР

Молдавия накапливает военную технику у Приднестровья, заявили в ПМР

Молдавия накапливает военную технику возле Приднестровья на полигоне у населённого пункта Бульбоака, заявил во вторник сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков.

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