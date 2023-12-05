Госдеп заявил об отказе России от сделки с освобождением Уилана и Гершковича

Новое существенное предложение со стороны США по освобождению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана отклонили российские власти.
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