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Португалия сыграет с Германией в полуфинале Лиги наций, Испания – с Францией. Букмекеры считают, что в финал выйдут немцы и французы

Португалия сыграет с Германией в полуфинале Лиги наций, Испания – с Францией. Букмекеры считают, что в финал выйдут немцы и французы

Букмекеры определились с фаворитами пар 1/2 финала Лиги наций УЕФА. В полуфинале турнира Португалия сыграет с Германией, а Испания – с Францией.

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