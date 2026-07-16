Ученые объяснили, откуда у берегов Владивостока появилась странная пена

Белая пена на поверхности моря в бухте Соболь на Патрокле привлекла внимание жителей Владивостока. Фотографии и видео необычного явления быстро разошлись по соцсетям, где пользователи начали строить разные версии его происхождения, сообщает PRIMPRESS.
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