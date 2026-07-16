PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

Ученые объяснили, откуда у берегов Владивостока появилась странная пена

Ученые объяснили, откуда у берегов Владивостока появилась странная пена

Белая пена на поверхности моря в бухте Соболь на Патрокле привлекла внимание жителей Владивостока. Фотографии и видео необычного явления быстро разошлись по соцсетям, где пользователи начали строить разные версии его происхождения, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии