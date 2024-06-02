Жителя США приговорили к казни за тройное убийство «из-за теории о конце света»

Жителя американского штата Айдахо Чада Дэйбелла приговорили к смертной казни за убийство бывшей жены Тэмми и двух младших детей новой супруги, которое он совершил на почве «экстремистских религиозных убеждений относительно конца света», пишет The Guardian.
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