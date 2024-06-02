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Жителя США приговорили к казни за тройное убийство «из-за теории о конце света»

Жителя США приговорили к казни за тройное убийство «из-за теории о конце света»

Жителя американского штата Айдахо Чада Дэйбелла приговорили к смертной казни за убийство бывшей жены Тэмми и двух младших детей новой супруги, которое он совершил на почве «экстремистских религиозных убеждений относительно конца света», пишет The Guardian.

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Комментарии
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Eduard
Многи тысячи лет носится сказочка &quot;Конец света&quot;!
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16 час.
Eduard
Ещё один идиот!Пойди повесься и будии тебе &quot;Конец света&quot;
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16 час.
Eduard
Забейте его кувалдой,вот и настанет ему лично &quot;Конец света&quot; который ое так ждал!
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16 час.

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