Делегат от Молдавии на ПМЭФ назвал действия Кишинева "потугами горстки людей"

Global Look Press/Vladimir Baranov Действия властей Молдавии являются "потугами маленькой горстки людей" и не имеют ничего общего с мнением молдавского народа, заявил корреспонденту "Известий" Антону Золотницкому на полях Петербургского экономического форума член делегации Молдавии на ПМЭФ-2024 Павел Дуганов.
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