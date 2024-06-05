Делегат от Молдавии на ПМЭФ назвал действия Кишинева "потугами горстки людей"

Global Look Press/Vladimir Baranov Действия властей Молдавии являются "потугами маленькой горстки людей" и не имеют ничего общего с мнением молдавского народа, заявил корреспонденту "Известий" Антону Золотницкому на полях Петербургского экономического форума член делегации Молдавии на ПМЭФ-2024 Павел Дуганов.