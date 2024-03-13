Игрок "Химок" Хосонов назвал Первую лигу лучшей лигой мира

Полузащитник подмосковных "Химок" Хетаг Хосонов в интервью Legalbet после матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России против "Краснодара" заявил, что команде удалось обыграть соперника за счет дисциплины и самоотдачи.
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