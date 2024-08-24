Почему СССР закупал зерно за рубежом

Очередная жертва ЕГЭ. "что связано с холодным советским климатом". Могу делать выводы основываясь на своём опыте, при социализме людей фуражным зерном не кормили, а вот скот регулярно. Очень часто в молодости я работал в колхозах, в том числе и на сортировке зерна, а так же работал в одной из двух пекарен нашего города. Мы много поставляем сейчас за границу зерна. но тогда почему сейчас выпекают такой невкусный и быстро плесневеющий хлеб? Кого сейчас кормят третьесортным зерном?

МГ

Малик Гумеров

СССР выращивал более 147млн. голов только коров ! Хлебом(фуражом) кормили скотину ! После Хрущевских делишек = с/хозяйство село (разруха от Хрущевских реформ). Зерна стало не хватать для скота ! Начали закупать !!! Сегодня скота нет - кормить некого ! За 30 лет капитализма поголовье коров не смогли довести и до 7 млн. голов !!! Это раз ! Второе - на порядки увеличились посевные площади под зерновые ! Сегодня не выращиваются зеленые корма для скота , а все засеваемые под них площади(при СССР) сегодня засеваются зерновыми ! Поэтому зерно сегодня девать некуда. Госдура аж принимает законы кормить скотским - фуражным зерном население вместо скота ! И кормят ! Плюсы в экспорте зерна видят тупые дегенераты и русофобы - всплывшие в верхушку власти , как дерьмо из проруби 90-ми ! Тупость и ограниченность не дает им понимания - что сельхое хозяйство , животноводство нужно возрождать , что кормить себя нужно самим - это продовольственная безопасность , независимость , суверенность страны ! Либерасты же - люди холопского звания , сами не умеют думать а только все способны жить по копирке от своих импортных хозяев и по их инструкциям .... = лизать им задницы !