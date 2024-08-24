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Почему СССР закупал зерно за рубежом

Почему СССР закупал зерно за рубежом

Если вы не знали, то я вам напомню о том, что уже несколько лет Россия находится на первом месте в мире по экспорту зерна.

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Очередная жертва ЕГЭ. &quot;что связано с холодным советским климатом&quot;. Могу делать выводы основываясь на своём опыте, при социализме людей фуражным зерном не кормили, а вот скот регулярно. Очень часто в молодости я работал в колхозах, в том числе и на сортировке зерна, а так же работал в одной из двух пекарен нашего города. Мы много поставляем сейчас за границу зерна. но тогда почему сейчас выпекают такой невкусный и быстро плесневеющий хлеб? Кого сейчас кормят третьесортным зерном?
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14 час.
Галина Малыхина
Про Хрущёва ходили целые поэмы... &quot;Часто ездил за границу, продавал везде пшеницу, помогал в затее сей зять Никиты Аджубей&quot;... А перед отставкой Хрущёва с хлебом было плоховато. Ходили частушки &quot; Ладушки, ладушки! Куба ест оладушки, а мы макароны только по талонам&quot;... Во втором варианте  вторая часть звучала &quot;а мы чёрный хлеб едим и как лошади смердим&quot;...
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
СССР   выращивал более 147млн. голов только коров !                   Хлебом(фуражом) кормили скотину !      После Хрущевских делишек = с/хозяйство село (разруха от  Хрущевских реформ).    Зерна стало не хватать  для скота !       Начали закупать !!!                 Сегодня  скота нет - кормить некого !   За 30 лет капитализма   поголовье коров не смогли  довести и до 7 млн. голов !!!           Это раз !     Второе - на порядки увеличились посевные площади под зерновые !     Сегодня не  выращиваются  зеленые  корма  для скота , а все засеваемые под них площади(при СССР)  сегодня засеваются зерновыми !         Поэтому зерно сегодня девать некуда. Госдура аж принимает законы кормить скотским - фуражным зерном население вместо скота  !         И кормят !                                             Плюсы в экспорте зерна  видят  тупые  дегенераты  и русофобы -  всплывшие в верхушку власти  , как дерьмо из проруби  90-ми !                            Тупость и ограниченность не дает им понимания  - что сельхое хозяйство , животноводство нужно возрождать  , что  кормить себя нужно самим - это продовольственная безопасность  , независимость , суверенность страны !          Либерасты же - люди холопского звания , сами  не умеют думать  а только все  способны  жить по копирке от  своих  импортных хозяев и по их  инструкциям .... = лизать им задницы !
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8 час.

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