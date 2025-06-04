Сводка на утро 4 июня 2025 года ▪️ Вчера противник не достиг своих целей удара подводным и надводными беспилотниками по Крымскому мосту.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сводка на утро 4 июня 2025 года ▪️ Вчера противник не достиг своих целей удара подводным и надводными беспилотниками по Крымскому мосту.
Свежие комментарии