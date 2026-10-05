⛪️ В Судаке завершают благоустройство территории у часовни Архистратига Михаила Вечнозелёные деревья, места тихого отдыха и памятник героям специальной военной операции.
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