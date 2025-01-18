Внимание! В соответствии с постановлением администрации городского поселения г. Новоаннинский запрещено проведение Крещенских купаний на водных объектах на территории городского поселения г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Внимание! В соответствии с постановлением администрации городского поселения г. Новоаннинский запрещено проведение Крещенских купаний на водных объектах на территории городского поселения г.