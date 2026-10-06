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Мировое обозрение

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«Повысят эффективность реагирования на внешние угрозы»: Путин посетил военные учения «Центр-2026»

«Повысят эффективность реагирования на внешние угрозы»: Путин посетил военные учения «Центр-2026»

Главное в тезисах: Масштаб манёвров: В стратегических командно-штабных учениях «Центр-2026» задействовано свыше 47 тыс.

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