Türkiye: Турция при Трампе потребует отказа США от поддержки РПК в Сирии

Власти Турции призовут США отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, а также представят ряд других требований после прихода к власти избранного американского президента Дональда Трампа, сообщила 20 января газета Türkiye, ссылаясь на источники.