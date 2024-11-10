Алексей Васильев: В сети появились кадры со спутника, как укрепляются подходы с моря к Крымскому мосту

В сети появились кадры со спутника, как укрепляются подходы с моря к Крымскому мосту. Могу добавить, раз уж это появилось в общем доступе, что работы были давно видны, при регулярных поездках через мост заметно, как растёт линия укреплений.
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