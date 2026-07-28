Ракетный удар или информационный вброс? Что известно о сообщениях вокруг Ирана и Украины

Украинские СМИ сообщили о возможной подготовке Ираном ракетного удара по территории Украины. При этом официального подтверждения этой информации пока нет, заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет Readovka.
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