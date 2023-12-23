Врач-психиатр сообщил, что шампанское может привести к алкоголизму

Врач-психиатр Руслан Исаев заявил, что аналогия, которую провели россияне между употреблением шампанского и празднованием Нового года, формирует стереотип на психологическом уровне, что его употребление не вызывает зависимость.
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