Страна и люди
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Страна и люди

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Мигрантка не смогла прочитать рецепт и пожаловалась мужу, а тот угрожал врачам поликлиники расправой: теперь оба собирают чемоданы в кишлак

Мигрантка не смогла прочитать рецепт и пожаловалась мужу, а тот угрожал врачам поликлиники расправой: теперь оба собирают чемоданы в кишлак

Точка зрения Автор: В. Панченко Дерзкий вояж разъярённого мигранта в челябинскую поликлинику закончился эпичным фиаско.

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