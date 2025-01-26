Аукцион Phillips Evening and Day Editions принес 2,6 млн фунтов

Выручка аукциона Phillips Evening and Day Editions составила 2,6 млн фунтов. Ребекка Туби-Дезмонд, специалист, руководитель отдела продаж и аукционист, отметила: «Рады объявить результаты наших продаж Evening and Day Editions, которые достигли 2,6 млн фунтов стерлингов и уровня продаж 98% по стоимости и 94% по лотам.