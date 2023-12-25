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Вести Севастополь

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Какие желания под бой курантов загадывали севастопольцы 100 лет назад

Новый 1938, 1941 и 1949 год на страницах старых газет. Как во время войны наряжали ёлки для детей и какие желания под бой курантов загадывали севастопольцы 100 лет назад? Софья Кайгородцева вместе с сотрудниками Морской библиотеки перелистала номера «Красного черноморца».

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